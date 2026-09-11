L’Algérie a annoncé, ce jeudi 10 septembre, à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, sa décision de rompre officiellement ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis.

L’ambassadeur émirati a été convoqué au siège du ministère à Alger, le même jour, pour lui notifier formellement cette décision, tout en lui accordant un délai de 48 heures pour quitter le territoire.

Alger justifie cette mesure par « la multiplication des agissements provocateurs ou hostiles de la part des Émirats Arabes Unis ».

Le Gouvernement algérien affirme avoir « fait preuve d’une grande retenue et d’un sens élevé des responsabilités » et « n’a cessé, dans un esprit de respect des principes qui régissent les relations entre États, d’appeler leur attention et de les mettre en garde contre les graves conséquences de leur comportement regrettable et injustifiable. »

Malgré de nombreux avertissements, les Émirats Arabes Unis ont poursuivi des actions qui ont atteint « les limites de ce qui est admissible ou tolérable » entre deux États souverains, poursuit le communiqué.

Une telle situation ne pouvant rester sans réaction, et, après avoir épuisé toutes les voies pour préserver les relations bilatérales, l’Algérie a choisi de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, conclut le texte.