Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a signé une Ordonnance qui donne naissance et définit le rôle du Comité d’organisation du Dialogue National pour la Paix, la Cohésion et la Refondation de l’Etat.

L’annonce a été lue par la porte-parole du chef de l’État, Tina Salama, ce dimanche 13 septembre sur les antennes de la télévision nationale (RTNC).

Chargé de l’organisation matérielle et logistique du dialogue national, le comité est composé d’un coordonnateur, d’un coordonnateur adjoint et d’autres membres.

Sa première mission consistera à faciliter les échanges préliminaires avec les différents acteurs, pour mettre sur pied la commission préparatoire. En parallèle, il évaluera l’ensemble des besoins requis, qu’ils soient matériels, financiers, techniques, sécuritaires, logistiques, ou liés à la communication et au protocole.

Conformément aux directives du Chef de l’Etat, le comité mobilisera des partenaires nationaux et internationaux, et déploiera des actions concrètes pour encadrer le processus.

‎Soulignons que Tshisekedi a reçu, la veille, les contributions officielles de l’Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP), dans le cadre des préparatifs du dialogue national que le Chef de l’Etat avait annoncé le 27 août dernier.

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‎Le dirigeant congolais a salué cette initiative et a réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour garantir la réussite de ce projet.