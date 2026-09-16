Devant le déficit pluviométrique critique enregistré cette année au Tchad et face au risque de baisse de la production agricole, le président Mahamat Idriss Deby Itno a appelé la communauté internationale à se mobiliser d’urgence pour soutenir les populations, dont les millions de réfugiés présents sur le territoire national.

Cette sollicitation a été faite lors d’une visite surprise, ce mardi 15 septembre, à l’entrepôt de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), visant à évaluer directement les stocks de sécurité disponibles, selon un communiqué de la présidence.

Le Tchad, terre d’asile par excellence, accueille plus de deux millions de réfugiés et de personnes déplacées internes. Ce flux continu de populations vulnérables pèse lourdement sur les ressources nationales. Dans ce cadre, la solidarité internationale n’est plus une option, mais une nécessité vitale.

Le Chef de l’Etat en appelle ainsi « à la solidarité des partenaires internationaux et des organisations humanitaires pour soutenir le Tchad, qui accueille sur son sol plus de deux millions de réfugiés, en plus des personnes déplacées », lit-on dans le communiqué.

Toutefois, Mahamat s’est voulu rassurant en affirmant que des mesures anticipatives ont été déjà prises afin de garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires des provinces particulièrement affectées.

« Malgré un état des lieux qui semble à première vue préoccupant, le message ultime du Président de la République se résume en une phrase : ‘pas de panique, la situation est sous contrôle’ », insiste le communiqué.

Le dirigeant tchadien a profité de cette occasion pour mettre d’emblée en garde les commerçants contre toute augmentation des prix sur le marché.