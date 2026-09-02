La directrice de la médecine traditionnelle et alternative au Burkina Faso, Dr Mariam Bagagnan, a déclaré, ce mardi 1er septembre, que désormais son pays compte plus de 18 médicaments traditionnels homologués.

« Plus de 18 médicaments traditionnels sont homologués et reconnus pour leur utilisation », a-t-elle indiqué, s’exprimant à l’occasion de la 14ᵉ Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative, qui se tient du 31 août au 5 septembre 2026, et couplée à la 24ᵉ Journée africaine de la médecine traditionnelle.

Soulignant que plus de 80 % de la population recourt à la médecine traditionnelle, Bagagnan a estimé que l’autorisation d’exercer, l’homologation des remèdes et l’évaluation de leur efficacité et de leur innocuité sont indispensables pour protéger les patients.

La 14ᵉ Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative, inauguré par la gouverneure de la région du Nazinon, Camarade Massadolo Yvette Nacoulma/Sanou, met en lumière les savoirs endogènes et souligne la nécessité de mieux les encadrer pour en faire des ressources sûres et efficaces au service de la santé des populations, selon un communiqué du ministère de la Santé.

L’évènement, qui a réuni autorités administratives, coutumières et religieuses, praticiens de la médecine traditionnelle, professionnels de santé et partenaires, est consacré à l’introduction des médicaments traditionnels améliorés dans les directives nationales de prise en charge des maladies.

Dans son discours, la gouverneure, qui a mis en avant le rôle clé de la médecine traditionnelle dans la santé des populations, a plaidé pour une meilleure valorisation des connaissances et ressources endogènes, solidement encadrées par la recherche scientifique et la réglementation.

« La souveraineté sanitaire ne signifie ni repli sur soi, ni rejet de la science », a-t-elle déclaré, prônant une alliance entre savoirs traditionnels, recherche, réglementation et protection des patients.

Le programme de la Semaine nationale s’articule autour de plusieurs points forts, associant expositions, consultations, formations, activités de prévention, plantation de plantes médicinales, don de sang et échanges entre praticiens et professionnels de santé.