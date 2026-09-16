Les autorités de Nairobi ont salué, ce mardi 15 septembre, avec une immense fierté, le choix de World Athletics de confier au Kenya l’organisation des Championnats du monde d’athlétisme 2029 ; une grande première pour le continent africain d’abriter cet événement international.

« Le gouvernement du Kenya accueille avec un profond honneur et une grande fierté la décision de World Athletics d’attribuer à Nairobi l’organisation des Championnats du monde d’athlétisme 2029 », indique un communiqué du ministère kenyan de la Jeunesse, de l’Économie créative et des Sports.

Nairobi a exprimé sa « profonde gratitude » à World Athletics et à son Conseil pour la confiance qui lui a été accordée. « Il s’agit d’une étape décisive pour le Kenya et l’Afrique, qui confirme la place du Kenya au cœur de l’athlétisme mondial et démontre le pouvoir du sport de transcender les frontières et d’unir les nations », a indiqué Salim Mvurya, Secrétaire du Cabinet général, qui a signé le communiqué.

Le texte rappelle que, depuis des décennies, les athlètes kenyans se sont distingués sur les pistes, les routes, les parcours de cross-country et les marathons du monde entier, battant des records mondiaux, olympiques et continentaux et conférant au Kenya son identité durable de « Terre des champions ».

Pour soutenir efficacement les athlètes, le Gouvernement du président William Ruto modernise massivement les infrastructures sportives (stades, installations d’entraînement, centres sportifs aux normes internationales…) dans le pays.

Nairobi entend collaborer étroitement avec World Athletics, Athletics Kenya et toutes les parties prenantes concernées pour fournir les infrastructures, les technologies, les transports, la sécurité, l’hébergement, les systèmes médicaux et opérationnels nécessaires à un championnat de classe mondiale.

Plus qu’une compétition, le Kenya ambitionne de bâtir un héritage durable grâce à des institutions sportives plus fortes, des installations de classe mondiale, des opportunités pour les jeunes, des investissements accrus, un tourisme sportif en expansion et une économie sportive plus forte, soutient le texte.