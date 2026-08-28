Le Royaume du Maroc occupe le 27e rang mondial parmi les 74 nations inclus dans le classement RepCore Nations 2026 des pays jouissant de la meilleure réputation internationale.

Ayant progressé de trois places depuis le classement de 2025, le Maroc s’’est aussi adjugé le titre de leader régional en Afrique et dans le monde arabe en matière de réputation internationale, grâce à de nombreux facteurs positifs ayant contribué à conférer plus d’éclat à son image de marge à l’étranger.

D’après le cabinet de conseil et d’analyse Reputation Lab, l’amélioration du niveau de réputation du Maroc s’explique entre autres, par le renforcement des indicateurs liés à la perception technologique, à la gestion des ressources publiques et aux performances internationales des sportifs marocains.

Dans sa région, le Maroc devance l’Égypte (38e), les Émirats arabes unis (40e), le Koweït (44e), l’Arabie saoudite (51e), et l’Algérie (52e). Passant de la 30e à la 27e place mondiale, il est désormais considéré comme la nation africaine et arabe la mieux réputée de l’année 2026, sur la base des données recueilles, à partir de 124.014 évaluations dans 36 pays.

Les auteurs du classement précisent qu’une hausse d’un point en termes de réputation équivaut à une progression moyenne de 7,2% des recettes touristiques et de 1% des investissements directs étrangers (IDE).

Au Maroc, le secteur du tourisme a d’ailleurs enregistré une nette amélioration de 15,9%, au cours des six premiers mois de l’année 2026. Selon les chiffres de l’Office des changes, les recettes voyages ont atteint 64,89 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le flux net des IDE a affiché durant la même période, une évolution positive de 31,5%, pour s’établir à 26,161 MMDH.

Dans sa méthodologie, classement RepCore Nations tient en considération 22 critères couvrant les aspects économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux et se base également sur le produit intérieur brut (PIB), ainsi que sur l’opinion publique des pays du G7 (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, France, Italie et Japon).

La combinaison de ces éléments permet d’évaluer les facteurs qui influent sur l’image de marque d’un pays à l’étranger, traduisant ainsi jusqu’à quelle mesure il peut susciter la confiance et le respect auprès de l’opinion publique internationale.

À travers le monde, le Japon, premier du classement, a réalisé également une performance majeure en gagnant sept places en l’espace d’un an. Il est suivi du Canada (2e), de la Suisse (3e), de l’Australie (4e) et du Danemark (5e). Le top 10 est complété par la Norvège (6e), l’Italie (7e), la Finlande (8e), la Nouvelle-Zélande (9e) et la Suède (10e). Parmi les 60 économies classées, 43 affichent une baisse de leur réputation par rapport à 2025. 14 autres ont progressé, tandis que seules 3 sont restées stables.