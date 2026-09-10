Un Conseil des ministres, tenu mercredi 09 septembre à Abidjan, a adopté un décret majeur autorisant la création de la filiale PETROCI CI-26 chargée officiellement de la reprise et de l’exploitation du Bloc pétrolier CI-26, nommé Champ Espoir.

Cette nouvelle Société Anonyme est détenue à 100% par l’entreprise nationale de production et de distribution d’énergie, PETROCI HOLDING.

« Elle est chargée de reprendre et d’assurer l’exploitation du Bloc pétrolier CI-26 », consécutivement à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation des précédents opérateurs privés qui exploitaient le gisement jusqu’alors, explique le communiqué publié à l’issue du Conseil.

En accord avec la législation régissant les sociétés d’Etat, le décret approuvé officialise la reprise des actifs pétroliers concernés et engage leur exploitation par la société PETROCI CI-26, pour le compte de l’Etat, précise-ton également.

Cette manœuvre du Gouvernement est sans doute dictée par l’ambition de renforcer la souveraineté du pays sur ses ressources énergétiques.

Soulignons que PETROCI HOLDING avait déjà acté le transfert physique et opérationnel des actifs du bloc concerné en fin juillet dernier.