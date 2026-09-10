Le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la branche d’investissement en fonds propres de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), poursuit son expansion avec l’arrivée de deux nouveaux membres, notamment le Sénégal et le Liberia, portant à 24 le nombre de pays membres de l’institution.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le FEDA s’est félicité de l’adhésion de ces deux pays à l’Accord portant sa création, évoquant des « avancées significatives dans l’élargissement de sa base d’adhérents. »

« Ces dernières adhésions renforcent l’ancrage continental du FEDA et confortent son rôle stratégique, notamment dans la réduction du déficit de financement en fonds propres en Afrique », souligne le texte, ajoutant que l’élargissement du nombre de membres étend la portée géographique des interventions du Fonds.

Le FEDA rappelle qu’il fournit des financements en fonds propres, des quasi-fonds propres et d’autres formes de capitaux patients aux projets et entreprises qui contribuent à la diversification économique, à l’intégration régionale et au développement des exportations.

Il réitère son engagement à travailler en étroite collaboration avec ses États membres afin d’identifier des opportunités d’investissement combinant de solides fondamentaux commerciaux et un impact mesurable sur le développement.

Outre ces nouvelles adhésions, le FEDA a enregistré également la ratification de l’Angola et du Zimbabwe à l’Accord portant sa création. Pour la filiale d’investissement à impact d’Afreximbank, ces deux événements renforcent sa capacité à soutenir les investissements stratégiques dans l’industrie et la transformation des minerais critiques dans ces pays.

Selon George Elombi, Président d’Afreximbank, « ces nouvelles avancées en matière d’adhésion témoignent de la confiance croissante des gouvernements africains dans les institutions qu’ils possèdent et contrôlent, ainsi que de leur engagement à bâtir des institutions solides capables de mobiliser et de déployer les capitaux africains au service du développement de l’Afrique. »

Pour sa part, Emmanuel Assiak, Directeur général du FEDA, qui a salué ces adhésions et ratifications, a souligné que les quatre pays concernés « offrent chacun des perspectives d’investissement particulièrement prometteuses dans des secteurs stratégiques de leurs économies. »

En cinq ans, le FEDA a porté sa capacité d’investissement de 100 millions de dollars US à 1,3 milliard de dollars US, grâce à Afreximbank. Ce renforcement majeur lui permet de diversifier des interventions dans un grand nombre de secteurs et régions.