Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, ce jeudi 24 septembre, l’exclusion pour une période de 13 mois de China Railway 20th Bureau Group Corporation Ltd. (CR20 Ltd.), pour pratique frauduleuse.

Cette lourde sanction fait suite selon le communiqué de la BAD, à une enquête menée par son Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, qui a établi que cette entreprise de construction enregistrée en Chine a commis une pratique frauduleuse, dans le cadre de la phase 1 du Programme d’appui au secteur des transports au Cameroun.

Ce projet, financé principalement par l’institution financière panafricaine et l’Etat camerounais, vise à contribuer à l’expansion et à la modernisation du réseau routier en vue de soutenir la diversification économique du Cameroun.

Il est précisé que, pendant la période d’exclusion, CR20 Ltd. et ses sociétés affiliées dans le monde entier « ne pourront pas participer aux activités financées par le Groupe de la Banque. »

Pour être rééligible à ces activités, à l’expiration de la suspension, ce géant chinois du BTP devrait apporter « la preuve de l’achèvement satisfaisant d’un programme de conformité en matière d’intégrité conforme aux directives de la Banque », indique le communiqué.

Le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption du Groupe de la Banque est responsable de la prévention, de la dissuasion et de l’enquête sur les allégations de corruption, de fraude et d’autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations financées par le Groupe.