L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont officiellement lancé la construction d’un oléoduc transfrontalier qui s’étendra sur 120 kilomètres entre Damerjog (Djibouti) et Dewele (Ethiopie), représentant un investissement de 160 millions de dollars.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée ce jeudi 24 septembre au parc industriel de Damerjog. Ce projet d’envergure intègre une capacité de stockage massive de plus d’un million de mètres cubes répartie entre les deux extrémités du tracé.

L’objectif de cette ligne de transmission des produits pétroliers est « d’améliorer la sécurité énergétique de l’Éthiopie, de renforcer les liens commerciaux régionaux et d’assurer le transport sûr, fiable et efficace des produits pétroliers de Djibouti à l’Éthiopie », indique un communiqué de la Primature éthiopienne.

Le projet déploiera un système logistique de carburant intégré connectant les installations de retrait de pétrole et de stockage en mer à Damerjog aux installations de stockage et de distribution locales à Dewele, précise la même source.

Addis-Abeba mentionne aussi que cette infrastructure stratégique est portée par un investissement conjoint entre Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote.