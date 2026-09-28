Le Syndicat autonome des médecins Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a annoncé hier dimanche, sa décision de poursuivre la grève, qui s’étalera du lundi 28 au mercredi 30 Septembre sur l’ensemble du territoire national.

Ce débrayage est le quatrième du genre durant ce mois de septembre. Toutes ces vagues de contestation découlent de l’insatisfaction du SAMES face aux réponses du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique aux revendications des professionnels de la santé.

Lors des précédents mouvements, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES s’est félicité du fort taux de suivi à l’échelle nationale, ainsi qu’à la mobilisation massive et exemplaire de l’ensemble des camarades médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes

Le BEN souligne que la poursuite du mouvement dépend de mesures concrètes des autorités, et réaffirme sa détermination à maintenir la mobilisation jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications, parmi lesquelles figurent l’amélioration du statut des professionnels et la modernisation du système de santé public.