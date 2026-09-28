L’industrie touristique ivoirienne est en plein essor et pèse actuellement 8,7 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays, une performance qui ne fait que confirmer la trajectoire ascendante d’un secteur devenu un pilier incontournable du développement économique national.

L’année 2025 a marqué un tournant historique pour la destination « Sublime Côte d’Ivoire ». En effet, le pays a accueilli plus de 6,7 millions de visiteurs, séduits par la diversité de l’offre locale, selon une déclaration faite, ce dimanche 27 septembre, par le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme 2026 placée sous le thème : «Le numérique et l’Intelligence Artificielle pour repenser le tourisme».

Toujours d’après ce Fofana, au-delà des chiffres de fréquentation, plus de 650.000 emplois ont été créés dans le secteur touristique entre 2018 et 2025, et la capacité d’hébergement avoisine actuellement les 87.000 chambres en Côte d’Ivoire.

A propos de l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le secteur, le ministre a informé que le gouvernement ivoirien a l’ambition de l’intégrer comme un levier supplémentaire de compétitivité, d’innovation et de création de valeur dans le secteur du tourisme.

« Pour notre pays, l’enjeu est d’intégrer pleinement l’Intelligence Artificielle à notre ambition touristique et d’en faire un levier supplémentaire de compétitivité, d’innovation et de création de valeur », a-t-il affirmé.

Le Gouvernement tient à « faire progressivement évoluer la Côte d’Ivoire vers une destination touristique intelligente, capable de mieux connaître ses visiteurs, de personnaliser leur expérience, d’améliorer la promotion de son offre et de mieux répartir les flux touristiques sur l’ensemble du territoire », a-t-il ajouté.

L’IA, a-t-il précisé, peut contribuer à mieux valoriser la destination Côte d’Ivoire, à personnaliser les parcours, à faciliter l’accès à l’information touristique, ainsi qu’à faire découvrir davantage le patrimoine, l’artisanat, la gastronomie, l’écotourisme et les destinations régionales du pays.

Le tourisme reste avant tout une aventure humaine, dictée par l’accueil, le service, l’expérience et le contact, a souligné le ministre, précisant que l’Intelligence artificielle n’est qu’un levier pour booster la performance des entreprises et faire naître les métiers de demain.

« L’État prendra toute sa part dans cette transformation en créant les conditions nécessaires à l’appropriation de ces technologies, au renforcement des compétences et à l’émergence d’un écosystème touristique numérique compétitif, innovant et créateur d’emplois », a conclu le ministre Siandou Fofana.