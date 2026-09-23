Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a annoncé la candidature du Maroc à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2028-2029, tout en réaffirmant la centralité de la question palestinienne dans la diplomatie du Royaume.

Dans son intervention à la 81ème Assemblée générale des Nations Unies à New York. Nasser Bourita y a annoncé la candidature du Maroc pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2028-2029. Il a également abordé la question palestinienne, affirmant qu’elle reste une «priorité constante» de la politique étrangère du Royaume.

Bourita a expliqué que la candidature du Royaume au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité est mue par sa volonté de contribuer de manière active et responsable au maintien de la paix et de la sécurité internationales, selon une vision réaliste et solidaire de la coopération internationale et dans le plein respect du droit international, de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de chaque nation.

Cette démarche a-t-il dit, s’inscrit dans un héritage diplomatique séculaire et est en cohérence avec la vision du Roi Mohammed VI, qui aspire à faire du Maroc un acteur de stabilité et de développement durable dans le monde.

Abordant la question palestinienne, le Chef de la diplomatie marocaine a souligné que pour Rabat, une paix durable au Moyen-Orient, passe par l’établissement d’un État palestinien indépendant, souverain et viable, basé sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l’État d’Israël dans la sécurité et la paix.

Rappelant l’appel du Maroc au respect du cessez-le-feu à Gaza et à l’acheminement de l’aide humanitaire vers l’enclave en quantités suffisantes, sans entrave ni interruption, Nasser Bourita a insisté sur la nécessité de soutenir l’Autorité palestinienne dans les domaines financiers, techniques, structurels, humanitaires et de formation.

Il a indiqué que le Maroc a décidé de participer à la force internationale pour stabiliser Gaza et de contribuer, à travers des initiatives humanitaires et sécuritaires, à créer les conditions de la paix et la sécurité dans la région.

Bourita a d’autre part, mis en garde contre la gravité des derniers développements survenus en Cisjordanie, notamment l’adoption (par Israël) de certaines lois affectant le statut juridique des terres palestiniennes et facilitant leur confiscation en vue de l’expansion des colonies, ainsi que les violences systématiques commises par des colons israéliens contre des civils palestiniens.

Il a enfin, exprimé la profonde préoccupation du Royaume du Maroc face aux mesures unilatérales israéliennes et aux violations répétées de la sacralité de la mosquée Al-Aqsa.