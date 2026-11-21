Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé ce samedi 21 novembre à Abuja (Nigerai), à l’ouverture de la 48e Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’instance, la création d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine U-17 et l’ouverture des candidatures pour accueillir la 1ère édition de cette compétition en 2028. La nouvelle CAN féminine U17 vise à offrir davantage d’occasions aux jeunes footballeuses africaines d’évoluer à l’international.

Les 54 associations membres sont donc invitées à présenter leur candidature pour organiser la première édition de la CAN féminine U-17 prévue en mars et avril 2028 tandis que les éliminatoires devraient commencer en avril 2027. La Confédération a accordé aux associations un délai de trois semaines pour transmettre leur dossier de candidature au secrétariat de la CAF.

Le comité exécutif de la CAF a par ailleurs, examiné des initiatives consacrées à l’arbitrage. Le président de la CAF, Patrice Motsepe a appelé à accélérer les investissements dans la formation et l’évaluation des arbitres. Un premier stage destiné aux arbitres d’élite est prévu durant la dernière semaine de ce mois de novembre 2026.

Par ailleurs, le vendredi 20 novembre à la veille du début des travaux de sa 48e AGO, la Confédération africaine a attribué à des responsables marocains, des postes dans quatre de ses Commissions permanentes, dont un à la présidence.

Il s’agit de Taha El Mansouri nommé président de la commission chargée de l’organisation et du développement du futsal et du beach soccer, Abdellatif Mouktarid affecté à la commission chargée des compétitions interclubs, tandis qu’Azzeddine Yaacoubi rejoint celle des compétitions des moins de 17, 20 et 23 ans et Fathi Jamal est désigné membre de la commission de développement technique.

La 48e Assemblée générale ordinaire réunit à Abuja des représentants des 54 associations membres de la CAF. Son ordre du jour comprend notamment l’examen des documents financiers, du budget et les propositions de modification des statuts et règlements de l’organisation.