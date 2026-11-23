Le Maroc confirme son engagement en faveur de la paix et de la protection de l’enfance en accueillant, à Dakhla, une initiative continentale destinée à renforcer la lutte contre le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. La réunion constitutive du Réseau des institutions africaines pour le suivi du premier accord africain sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants soldats s’est ouverte le vendredi 20 novembre, avec la participation de délégations de 17 pays africains.

Organisée sur deux jours par le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats (CIRPES), cette rencontre coïncide avec la Journée mondiale de l’enfance et le premier anniversaire de la Déclaration de Rabat, adoptée le 20 novembre 2025 avec la participation de plus de 40 pays africains.

Pour le président du CIRPES, Abdelkader Filali, la création de ce réseau constitue une avancée majeure pour transformer les engagements politiques en actions concrètes, l’objectif étant de renforcer la coopération entre les institutions nationales, de partager les expériences et de garantir une réintégration durable des enfants ayant quitté les groupes armés. Il a de même, rappelé que la Déclaration de Rabat, adoptée en novembre 2025 avec la participation de plus de 40 pays africains, avait permis de réunir les acteurs concernés autour de la nécessité de garantir une réintégration durable des enfants sortis des groupes armés.

La rencontre de Dakhla a également été marquée par la signature de conventions de partenariat avec plusieurs institutions nationales, ayant pour priorités, l’amélioration de la collecte des données statistiques sur les enfants soldats.

Dans son intervention, le secrétaire général du ministère tchadien de la Femme et de la Petite Enfance, Chérif Allatchi Galma a notamment insisté sur la nécessité de disposer d’informations fiables pour mieux mesurer l’ampleur du phénomène et adapter les réponses aux réalités de chaque pays.

Les travaux de cette rencontre portent également sur la présentation d’une plateforme de formation continue consacrée aux approches africaines du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, ainsi que sur la mise en place de l’Institut des études humanitaires et de la paix au siège du CIRPES.

Les participants sont répartis en trois groupes régionaux couvrant l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Ils devront définir les mécanismes de gouvernance du réseau, les points focaux nationaux et une feuille de route pour 2027, articulée autour de quatre axes : formation, partage d’informations, plaidoyer et mobilisation des ressources.

La République démocratique du Congo (RDC) figure parmi les membres de cette nouvelle structure, dans le prolongement du partenariat stratégique conclu en novembre 2025 entre son programme de désarmement et le CIRPES.

À travers cette initiative, la ville marocaine de Dakhla s’affirme comme un espace de coopération africaine au service de la protection de l’enfance et de la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent.