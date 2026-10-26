Le Bénin a accordé officiellement ce samedi 24 octobre, la nationalité béninoise à 53 Afro-descendants, dans le cadre de sa politique de reconnexion historique et mémorielle avec sa diaspora.

La cérémonie a eu lieu au Complexe judiciaire de Cotonou, sous la présidence de Florentin Gbodou, Directeur de cabinet du Ministre de la Justice et de la Législation, et Jocelyn Flenon, Directeur de cabinet du Ministère des Affaires étrangères chargé de l’intégration des Afro-descendants, consacrant l’aboutissement de démarches administratives.

Un communiqué publié par le Gouvernement évoque « une reconnaissance hautement symbolique qui consacre leur attachement à la terre de leurs ancêtres et inscrit leur histoire personnelle dans une nouvelle dynamique d’appartenance à la Nation béninoise. »

Les récipiendaires ont exprimé un fort sentiment d’appartenance et de réparation. « C’est un immense honneur d’être reconnue officiellement enfant du Bénin », a déclaré Judith Anglade, Afro-descendante haïtienne, pour qui l’obtention de la nationalité béninoise représente bien plus qu’une reconnaissance administrative.

Jean-Luc Vigne, Afro-descendant de la Martinique, s’est réjoui d’avoir retrouvé enfin son identité. Pour lui, cette nationalité ouvre une nouvelle page de son histoire personnelle, nourrie par le sentiment de renouer avec une part essentielle de son identité.

Pour Béatrice Toni, Afro-descendante française, retrouver la terre où ses ancêtres ont vécu constitue « une expérience d’une immense portée ». Elle a exprimé son intention de permettre à ses proches d’engager à leur tour les mêmes formalités.

A travers cette nouvelle vague de 53 naturalisations, le Bénin confirmerait sa détermination à faire de la citoyenneté un trait d’union entre l’Afrique et sa diaspora, et à permettre aux descendants des victimes de la traite transatlantique de renouer légalement avec la terre de leurs ancêtres.