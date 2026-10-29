Le ministère tunisien de l’Economie a abrité, mardi 27 octobre, la cérémonie de signature de deux accords de financement entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour un montant de 432 millions de dinars tunisiens.

La cérémonie a été co-présidée par le ministre tunisien de l’Economie et du Plan, Samir Abdulhafid et le Directeur général et Président du Conseil d’administration du FADES, Fawzi Youssef Al-Hanif.

Le premier accord, d’un montant de 30 millions de dinars koweïtiens (environ 288 millions de dinars tunisiens), concerne la première phase du projet de construction de la route Boussalem-Fernana.

Le second accord de 15 millions de dinars koweïtiens (environ 144 millions de dinars tunisiens) est dédié à un projet agricole de 67 kilomètres sur 253 km dans 21 provinces.

Samir Abdulhafid a vivement salué le rôle du FADES dans le soutien au développement en Tunisie. Selon lui, les deux accords touchent des domaines importants qui amélioreront les conditions de vie des populations, en particulier dans les zones interne et rurales.

En stimulant l’activité économique et en renforçant les infrastructures dans la région Nord-ouest du pays, ces projets ambitionnent de créer une dynamique économique et sociale permettant à ces régions de s’intégrer plus efficacement dans le cycle économique national.

Le ministre a également profité de cette occasion pour saluer l’organisation annuelle des réunions conjointes des institutions financières arabes, qui se tiendront les 28 et 29 avril 2027. Il a réaffirmé la totale disponibilité de son pays à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la réussite de cet évènement.

De son côté, Fawzi Yousef Al-Hanif s’est félicité des relations prestigieuses entre la Tunisie et le Fonds et réitéré la volonté du FADES de continuer à soutenir le développement économique et social en Tunisie en parfaite adéquation avec ses priorités nationales, se disant prêt à étudier de futures propositions de projets pour les prochaines phases de développement.