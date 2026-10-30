Le Chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a haussé le ton, ce jeudi 29 octobre, face aux retards constatés dans l’exécution de plusieurs chantiers routiers à travers le pays, selon un communiqué de la présidence.

Lors d’une audience accordée aux responsables des entreprises intervenant dans la construction et la réhabilitation du réseau routier national, le Président a passé au crible l’état d’avancement de différents projets et exigé des explications de la part des prestataires sur les retards d’exécution de ces projets.

Face à cette situation, il a donné des instructions fermes pour une accélération immédiate des travaux, un suivi rigoureux des chantiers et le strict respect des normes techniques et de qualité.

« De l’Estuaire à l’Ogooué-Lolo, en passant par le Haut-Ogooué, la Nyanga et les autres provinces du pays, le Président de la République a réaffirmé sa volonté de voir les projets routiers concernés achevés avant 2030 », précise le communiqué.

Il a rappelé que la modernisation du réseau routier constitue une priorité nationale, indispensable au désenclavement des territoires, à la circulation des personnes et des biens, au développement des activités économiques et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le Président Oligui Nguema a enfin placé les entreprises devant leurs responsabilités dans le respect des engagements pris envers l’Etat, soulignant que l’Etat attend désormais un sursaut opérationnel immédiat afin de doter le pays d’infrastructures routières modernes, fiables et sécurisées, au bénéfice de tous les Gabonais.