La Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale dédiée au développement du secteur privé dans les pays émergents, s’engage à soutenir l’initiative sénégalaise «Sunu Champions», pour stimuler les entreprises locales, a annoncé son Directeur général, Makhtar Diop, qui a été reçu, ce jeudi 29 octobre, ainsi que sa délégation, par le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo.

Les échanges ont, entre autres, porté « sur l’accompagnement de l’initiative Sunu Champions, portée par l’Etat du Sénégal, ainsi que sur les perspectives de renforcement du partenariat entre les deux parties, notamment dans les secteurs stratégiques de l’économie », rapporte un communiqué de la Primature.

L’initiative présidentielle « Sunu Champion » a pour mission de promouvoir l’émergence de champions nationaux, en vue de renforcer le rôle primordial des acteurs économiques nationaux et des entreprises locales dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.

Selon le communiqué, la rencontre entre les deux parties a permis de passer en revue les programmes de coopération bilatéraux.