Une délégation de haut niveau du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM) effectue une visite officielle à Madagascar, du 3 au 4 novembre, pour renforcer la coopération entre Washington et Antananarivo dans les domaines de la sécurité maritime et de la prospérité économique.

La mission est menée par le Général de corps d’armée, John Brennan, Commandant Adjoint de l’US AFRICOM, et Peter Vrooman, Commandant Adjoint pour l’engagement civilo-militaire (DCME) au sein de l’AFRICOM.

Accompagnés par le Chargé d’Affaires des États-Unis à Madagascar, Tom Bevan, ces hauts responsables ont été reçus à Antananarivo par le Président malgache, le colonel Michaël Randrianirina, avant d’enchainer les séances de travail avec le Ministre des Forces Armées, le général Ely Maminirina Razafitombo, et le Chef d’Etat-major des armées, le général Démosthène Pikulas.

Les échanges ont porté principalement sur des priorités communes, notamment la connaissance du domaine maritime, la lutte contre les trafics illicites et la piraterie, ainsi que les possibilités de formation à l’échelle régionale, indique un communiqué de l’ambassade américaine à Mogadiscio. Les discussions ont également mis en lumière l’interconnexion croissante entre les minerais critiques, la sécurité économique et la défense nationale.

Pour afficher sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, la délégation américaine a visité le Centre Régional de Fusion des Informations Maritimes (CRFIM) et le Centre National de Fusion des Informations Maritimes, deux infrastructures facilitant le partage d’informations en matière de sécurité maritime au sein du gouvernement malgache et dans l’ensemble de la région du Sud-Ouest de l’Océan Indien.

Les hauts responsables américains se sont également rendus à Antsiranana dans le cadre des préparatifs visant à intégrer Madagascar dans l’exercice « Cutlass Express 2027 », au cours duquel le pays devrait assumer un rôle de premier plan au niveau régional.

« Nous nous attachons à renforcer nos partenariats avec les pays africains afin de saisir les nouvelles opportunités étroitement liées dans les domaines de la sécurité et de l’économie à travers le continent », a déclaré John Brennan.

Alors que Madagascar fait face à de multiples menaces, comme la traite des êtres humains et le trafic de drogue, l’objectif de la coopération des USA est d’aider ce pays à surveiller et à sécuriser ses propres eaux territoriales, à défendre sa souveraineté et à protéger son économie bleue, afin que les richesses marines du pays profitent à sa population.