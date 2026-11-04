Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé mardi en Chine pour une visite d’Etat qui s’étendra jusqu’au 7 novembre prochain, consacrée au renforcement des relations diplomatiques et économiques entre Libreville et Pékin.

Ce premier déplacement du dirigeant gabonais dans l’empire du milieu, a été entamé à Shanghai qui est le premier pôle économique et financier de Chine, avec près de 25 millions d’habitants. Cette métropole accueille, du 5 au 10 novembre, la 9e Exposition internationale d’importation, à laquelle le Gabon participe pour la première fois avec un pavillon national.

A cette occasion, une séance de travail a réuni le dirigeant gabonais et les autorités de Shanghai, consacrée aux perspectives de coopération économique, à la promotion des investissements et au développement de partenariats mutuellement bénéfiques.

A travers la visite d’Oligui Nguema, le Gabon entend donner une nouvelle impulsion à sa coopération avec la Chine, portée par des échanges commerciaux en hausse de 8,2 % en 2025, pour s’établir à 3,94 milliards de dollars.

Libreville souhaite focaliser cette coopération sur l’industrialisation et la transformation locale des matières premières au Gabon, les infrastructures de base, et les transferts de technologies et emploi, au bénéfice des populations gabonaises.