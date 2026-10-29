Le Ghana a affirmé, mercredi 28 octobre, avoir le soutien de la Russie pour intégrer le groupe intergouvernemental des BRICS, regroupant certaines économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud…).

Dans un message posté sur son compte Facebook, le Chef de la diplomatie ghanéenne informe que le ministre des Affaires étrangères russe, Sérgey Lavrov, a annoncé lors d’une réunion de petit-déjeuner avec les ministres des Affaires étrangères africains que « la Russie soutient fermement la demande du Ghana de rejoindre le BRICS en tant que pays-partenaire».

Lavrov aurait également assuré qu’il mobiliserait tous les membres fondateurs du BRICS pour « garantir un soutien consensuel » en faveur de la candidature ghanéenne.

Tout en soulignant «la profonde gratitude du Ghana» à la diplomatie russe, le ministre ghanéen a soutenu qu’Accra «continuera de défendre la politique étrangère longtemps en vigueur du Ghana, non-alignée et amie de tous, ennemie de personne».

Les ministres des Affaires étrangères africains ont tenu des réunions stratégiques avec le ministre des Affaires étrangères russe lors du Sommet Russe-Afrique qui se tient du 28 au 29 octobre à Moscou.