Le Roi du Maroc, Mohammed VI a présidé mercredi 4 novembre au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au suivi de la phase post-MINURSO, après l’échec de renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité de l’ONU vendredi dernier à New-York, qui expirait le 31 octobre 2026, en réaffirmant les priorités du Maroc liées à son intégrité territoriale, sa sécurité nationale et la poursuite du développement dans les provinces sud du Royaume.

Au cours de cette réunion le Souverain a défini les orientations stratégiques du Royaume et fixé les priorités de la nouvelle phase post-MINURSO, autour de la souveraineté nationale, de la sécurité, de la stabilité et de la poursuite du développement des provinces du sud.

Ont pris part à cette rencontre la cheffe du gouvernement, Fatima Zahra Mansouri, le Conseiller royal, Fouad Ali El Himma, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et le général de corps d’armée, Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la Zone Sud.

À cette occasion, le Souverain a insisté sur trois priorités fondamentales en l’occurrence : la préservation de l’intégrité territoriale et de l’unité du Royaume, la protection de la sécurité nationale et la garantie de la paix et de la sécurité des citoyens, particulièrement ceux des provinces du Sud. Le suivi attentif de tous les développements relatifs à la question nationale, aux niveaux national et international, constitue également une priorité.

Le Roi a ensuite donné ses Hautes Instructions pour une mise en œuvre ferme et vigilante de ces orientations, chacun dans son domaine de responsabilité et souligné la nécessité de consolider le consensus national et d’assurer la continuité du modèle de développement dans les provinces du Sud, notamment à travers la réalisation des grands chantiers structurants.

Sur le plan sécuritaire et diplomatique, le Roi Mohammed VI a réaffirmé l’attachement volontaire du Maroc au cessez-le-feu, précisant que la fin du mandat de la mission onusienne ne remet nullement en cause cet engagement. Le Royaume entend également respecter ses obligations internationales et poursuivre une diplomatie fondée sur la paix, la coopération et la défense de sa souveraineté.

Concernant le retrait effectif de la MINURSO, le Souverain a chargé le Bureau de coordination avec la mission, relevant du ministère de l’Intérieur, d’assurer l’accompagnement et la supervision des opérations de liquidation et de retrait, en coordination avec les Nations unies.

Le communiqué du Cabinet royal met en avant les avancées diplomatiques enregistrées par le Maroc, notamment les reconnaissances de sa souveraineté sur le Sahara et le soutien international grandissant à son initiative d’autonomie, ainsi que l’ouverture d’une trentaine de missions consulaires à Laâyoune et Dakhla et qui constituent de l’avis de Rabat, le cadre de référence d’un règlement politique définitif du différend.

Cette séance de travail marque ainsi la volonté du Royaume d’aborder l’après-MINURSO avec une stratégie articulant fermeté sur la souveraineté, vigilance sécuritaire, continuité du développement et mobilisation diplomatique.