Tenue pour la 1ère fois hors de Beijing, la capitale chinoise, la 3è Conférence de promotion des projets de coopération énergétique Chine-Afrique a pavé la voie à une nouvelle ère de coopération entre les deux parties, ont annoncé les organisateurs ce jeudi novembre 2026.

Cette 3è Conférence de promotion a eu pour cadre la ville de Yueyang relevant de la Province chinoise du Hunan (Centre du pays). Elle a été organisée conjointement par l’ANE (Administration nationale de l’énergie) de la Chine, le Gouvernement populaire de la Province du Hunan et la Commission de l’Union Africaine (UA).

Placée sous le thème : «Etablir un partenariat sino-africain dans le domaine de l’énergie verte», cette grand-messe faxée sur les questions de l’énergie, s’inscrit dans le prolongement de la tenue du FOCAC 2024 (Forum sur la coopération sino-africaine) et la mise en œuvre concrète de ses recommandations dans le secteur énergétique.

Plusieurs documents ont été publiés lors de cette 3è Conférence de promotion. Il s’agit du «Rapport 2026 sur la coopération sino-africaine en matière d’énergies renouvelables» et de «l’Initiative de Yueyang pour la coopération sino-africaine en matière d’énergies vertes».

Par ailleurs, la signature du «Mémorandum d’entente (MoU) sur l’approfondissement de la coopération énergétique Chine-Afrique» par le gouvernement de Yueyang, l’Institut chinois d’ingénierie des énergies renouvelables et l’AUDA-NEPAD (Agence de développement de l’UA) marque le passage des «grandes orientations aux projets concrets et aux pratiques locales», se sont félicités les organisateurs de la 3è Conférence de promotion.