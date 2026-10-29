Le groupe KAMAZ, plus grand constructeur russe de camions, entend faire du Mali un point central de sa stratégie d’expansion en Afrique de l’Ouest, a révélé ce mercredi 28 octobre, le gouvernement malien, au lendemain de l’audience accordéeà Bamako, par le Président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi Goïta, au Directeur Général de Kamaz, Vasily Tsyganov.

D’après Bamako, cette audience qui intervient à la veille de l’ouverture du 3e Sommet Russie-Afrique à Moscou, fait suite à la signature, le 7 octobre dernier, d’un contrat majeur entre le constructeur russe et la Société malienne de Transport et de Logistique (ESMTL), portant sur la fourniture de 350 véhicules au Mali, pour un montant de plus de 30 milliards de francs CFA.

Outre la fourniture de moyens roulants, le contrat intègre également un volet formation destiné aux futurs conducteurs, mécaniciens et ingénieurs qui opéreront au sein de l’ESMTL.

Le groupe russe affiche d’autres ambitions notamment la construction d’un centre de maintenance et, à terme, d’une usine d’assemblage de ses camions au Mali.

Soulignons que l’audience s’est deroulée en présence de plusieurs personnalités maliennes dont les ministres de l’Economie et des Finances, des Affaires étrangères, des Mines, de l’Industrie et du Commerce, des Transports et des Infrastructures, et le Directeur Général de l’ESMTL.

La Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembelé Madina Sissoko, a confirmé que les deux parties sont à pied d’œuvre pour le respect de la feuille de route établie.

Pour les autorités maliennes de la Transition, le récent déploiement de l’ESMTL et le savoir-faire de KAMAZ permettront de doter le Mali d’un outil souverain de transport et de logistique, tout en posant les bases d’une industrialisation progressive du secteur.