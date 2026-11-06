Le Mali et le Niger ont réitéré dans un communiqué conjoint publié ce jeudi 5 novembre, à l’occasion d’une visite du Président malien, Assimi Goïta à Niamey, la capitale nigérienne, leur ferme engagement pour la consolidation des fondements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Lors de leur entretien en tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays, Assimi Goïta et son hôte Abdourahamane Tiani ont également réaffirmé «leur engagement à intensifier la lutte contre le terrorisme».

Les questions liées à la «situation sécuritaire dans l’espace de l’AES et les défis communs dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement» ont été au cœur de débats à Niamey, ont annoncé les présidences malienne et nigérienne.

Sur le plan sécuritaire, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani se sont félicités des «résultats obtenus par la Force unifiée de l’AES dans la lutte contre les groupes terroristes et ont réaffirmé leur détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes», indique le communiqué conjoint. Les deux dirigeants ont par ailleurs, condamné «les tentatives de déstabilisation des Etats membres de la Confédération par des mercenaires bénéficiant, selon eux, de soutiens étatiques étrangers», ajoute la même source.

Sur le plan diplomatique, les Présidents du Mali et du Niger ont salué la «coordination des positions et des initiatives des pays de l’AES, estimant qu’elle contribue à renforcer la visibilité et le positionnement de la Confédération aux niveaux sous régional, africain et international».

A ce titre, ils ont souligné les efforts engagés pour coordonner les politiques et programmes dans divers domaines tels que la «libre circulation des personnes et des biens, les infrastructures de transport, le développement agro-industriel ainsi que l’exploitation des ressources énergétiques et minières». Après le Niger, Assimi Goïta a fait une escale au Burkina Faso, avant de regagner le Mali dans la soirée du jeudi 5 novembre.

Créée en septembre 2023, l’AES a été officiellement lancée en juillet 2024 à Niamey par le Mali, le Burkina Faso et le Niger.