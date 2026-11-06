Les Salons Hoche à Paris (France) accueilleront le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) le lundi 9 novembre, dans le cadre de l’«Initiative Diaspora», une rencontre de haut niveau organisée sous le thème «Mobiliser le capital de la Diaspora pour la prospérité et la transformation de l’Afrique: un accélérateur des quatre points cardinaux et un catalyseur de la NAFAD (Nouvelle architecture financière africaine pour le développement)».

Ce sera une tribune de plus pour la BAD pour faire des diasporas africaines des partenaires à part entière du développement dans le continent, en valorisant leurs ressources financières, leurs compétences et leurs réseaux, ont indiqué les organisateurs ce jeudi 5 novembre.

Les échanges de cette rencontre, porteront essentiellement sur les «opportunités d’investissement, les partenariats institutionnels et financiers ainsi que les mécanismes susceptibles de transformer le capital diasporique en projets concrets à fort impact économique et social», ajoutent les organisateurs.

Cette rencontre sera rehaussée par la président du Président du Groupe de la BAD, Sidi Ould Tah ainsi que de nombreux responsables politiques, représentants d’institutions africaines et internationales, investisseurs, entrepreneurs et des leaders de la diaspora africaine.

L’«Initiative Diaspora» s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’actuelle vision stratégique du Groupe de la BAD et entend renforcer la contribution des diasporas africaines au financement du développement, à l’investissement, à l’entrepreneuriat et au transfert de compétences, au-delà des transferts de fonds traditionnels.

«Dans le prolongement de l’appel de Brazzaville, lancé lors des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque, cette rencontre du 09 novembre 2026 marquera une nouvelle étape dans la mobilisation des ressources africaines, avec l’ambition de passer de l’engagement à l’action», insiste la direction de la Banque africaine de développement.