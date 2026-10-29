Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a ordonné ce mercredi 28 octobre, lors d’un Conseil des ministres, la mise en place, à court terme, d’un Fonds spécial pour le Financement de l’Artisanat.

Pour concrétiser ce projet, le Chef de l’Etatsé sénégalais a appelé à une intégration des ressources, en fusionnant les initiatives actuelles de l’Etat, afin d’éviter la dispersion des investissements.

Il a également mis en avant une approche solidaire, en mobilisant, entre autres, les apports directs des artisans pour renforcer la viabilité du Fonds et la levée des barrières d’accès au système financier.

Le Président Faye a donné , par ailleurs, ses instructions pour renforcer et moderniser les infrastructures, les équipements et parcs logistiques des Chambres de Métiers et finaliser la régularisation foncière des sites abritant les Villages artisanaux.

Il a, enfin, demandé au Premier Ministre de tenir, avant la fin de l’année 2026, un Conseil interministériel consacré au développement de l’Artisanat.

Cette nouvelle dynamique fait suite à l’audience que le Chef de l’Etat a accordée aux Présidents des Chambres de Métiers et de leur Union nationale, dans la continuité du dialogue constructif qu’il a établi avec les forces vives de la Nation.

A cette occasion, Diomaye Faye a salué le travail accompli par les artisans ainsi que l’engagement des Présidents des Chambres de Métiers dans le développement économique et social du Sénégal.

Il a également réitéré sa volonté de faire de l’Artisanat un pilier de l’entreprenariat national, en termes de valorisation des savoir-faire, de formation professionnelle et d’apprentissage, d’insertion, de création d’emplois, ainsi que de promotion du «Made in Sénégal» et du «Consommer local».

Le Président sénégalais a enfin, ordonné au Gouvernement d’intégrer pleinement l’Artisanat et les Chambres de Métiers dans l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, à travers le déploiement pragmatique de projets innovants et de réformes concertées sur l’ensemble du territoire national.