La croissance du PIB réel du Burkina Faso devrait s’accélérer pour atteindre 4,8 % en 2027, après une progression déjà solide estimée à 4,4 % pour l’année 2026, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

Ces performances ont été communiquées à l’issue d’une mission du Fonds menée à Ouagadougou du 26 octobre au 4 novembre 2026, pour discuter de la sixième revue de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la deuxième revue de l’accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Selon une déclaration de Jaroslaw Wieczorek, chef de mission, la trajectoire positive qu’affiche l’économie burkinabè est soutenue par le niveau élevé des cours de l’or, la forte production d’or et les réformes du secteur minier, y compris la formalisation de l’exploitation minière artisanale.

Toujours selon son compte rendu de la mission, l’amélioration de l’accès aux engrais, l’expansion de l’irrigation, la réhabilitation des barrages et la construction de nouveaux forages ont renforcé la résilience de l’agriculture et amorti l’impact des précipitations défavorables de cette saison accentuées par El Niño.

Wieczorek a également indiqué que l’inflation des prix à la consommation devrait atteindre le point médian de l’intervalle de référence de 1 à 3 % fixée par la BCEAO en 2026, en partie sous l’effet de la hausse des prix mondiaux de l’énergie et d’une augmentation des prix des denrées alimentaires. Il devrait encore augmenter en 2027 tout en restant dans cet intervalle.

La forte progression des exportations d’or a permis de dégager un excédent du compte des transactions courantes de près de 10 % du PIB en 2025, qui devrait se modérer à 6,8 % du PIB en 2026.

Sur le plan de la gouvernance financière, le pays a validé, selon l’équipe du FMI, l’ensemble des objectifs quantitatifs et des réformes prévus pour la sixième revue de l’accord au titre de la FEC et la deuxième revue de la FRD.

Les deux parties sont parvenues à un accord qui ouvre la voie à des décaissements cumulés, sous réserve de la validation finale du Conseil d’administration du FMI prévue pour la mi-janvier 2027.