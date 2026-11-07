La Marocaine Bouchra Hajij, présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) et vice-présidente de la Fédération internationale de volleyball (FIVB), a été élue hier vendredi 6 novembre à Dakar, présidente de l’Union des confédérations sportives olympiques africaines, en marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La désignation de Bouchra Hajij, a eu lieu lors de l’assemblée générale de l’Union qui se tenait en marge des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, en présence des présidents et représentants des confédérations sportives olympiques africaines.

Dans une allocution prononcée à l’issue de son élection, Mme Hajij a déclaré que ses priorités s’articuleront autour de l’harmonisation des efforts des fédérations africaines, de la défense des intérêts du sport africain sur la scène internationale, du développement des infrastructures sportives. Ces priorités, a-t-elle ajouté, incluent également le soutien au sport chez les jeunes et les femmes, et ce, dans le but de renforcer la position de l’Afrique au sein du mouvement olympique mondial.

L’élection de Mme Hajij à la tête de cette instance continentale, témoigne de la reconnaissance de son expérience dans la gestion des affaires sportives, ainsi que de ses efforts en faveur du développement du volleyball africain, du renforcement de son rayonnement international et de la consolidation de la coopération entre les institutions sportives du continent.

Elle marque par ailleurs, une nouvelle étape dans le parcours de Bouchra Hajij et contribue à renforcer la présence des femmes marocaines et africaines dans les centres de décision du sport continental toutes disciplines confondues.