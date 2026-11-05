Le Conseil des ministres béninois a acté lors de la sa réunion du mercredi 4 novembre, la création de l’Observatoire national du Progrès social (ONPS) qui sera aura pour mission d’assurer un suivi holistique efficace de l’extrême pauvreté, de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que de la situation des populations les plus vulnérables.

La mise en place de l’ONPS répond à la volonté de l’exécutif béninois de doter sa politique de réduction de l’extrême-pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations, d’un dispositif d’analyse des données et de revue critique, lequel devrait être à même d’éclairer la prise de décision en vue de l’inclusion sociale et d’une lecture d’ensemble de la situation sociale du pays.

L’action de l’Observatoire sera centrée sur les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles, la réduction de l’extrême-pauvreté et le suivi des interventions de la protection sociale en faveur des populations vulnérables, y compris la famille, la femme et l’enfant.

Pour éclairer la décision publique, et conformément aux statuts approuvés par le Conseil des ministres, l’ONPS s’emploiera à centraliser et analyser les données sociales ; contribuer à la conduite des analyses prospectives sur les grandes tendances sociales et démographiques ; contribuer à l’amélioration du ciblage des bénéficiaires des interventions de protection sociale.

L’Observatoire sera aussi appelé à réaliser des études sur les problèmes sociaux identifiés ; alerter le Chef de l’État sur les situations préoccupantes ; émettre des avis, à la demande du Chef de l’État, sur les projets de politiques, de stratégies et de programmes à caractère social.

Il aura, par ailleurs, pour rôle de suivre et évaluer périodiquement les indicateurs d’impact des politiques publiques d’action sociale ; de proposer des mesures correctrices et en suivre la mise en œuvre ; ainsi que de produire un rapport annuel sur la situation sociale du Bénin avec l’évolution des indicateurs clés.

Le Conseil a instruit l’ensemble des ministères et des structures étatiques concernées de veiller à l’opérationnalisation diligente de la nouvelle institution, placée sous la tutelle de la Présidence de la République, et dont la Direction générale a été confiée à Mme Adidjatou Hassan Zanouvi, nommée au cours de la même séance.