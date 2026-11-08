La sélection marocaine de beach soccer a décroché, dimanche 8 novembre 2026 à Port-Saïd, en Égypte, son ticket pour la finale de la cinquième Coupe arabe de beach-soccer, après avoir battu l’équipe de l’Égypte, en demi-finale sur le score de 3-2.

Les trois buts de la sélection marocaine ont été réalisés par Zouhair El Jabbary, Amine El Bidouri et Driss Ghannam. Du côté égyptien, Hassan Hussein et Karim Chehata ont trouvé le chemin des filets du portier marocain. Les Lions de l’Atlas affronteront ce lundi en finale, la Mauritanie, qui a battu le Liban 5-3 dans l’autre demi-finale.

Cette 5ème Couipe arabe de beach-soccer se déroule du 5 au 9 novembre à Port-Saïd au Nord-est de l’Egypte, avec la participation de huit équipes arabes. La première édition qui s’était tenue également en Égypte en 2008, avait été remportée par la Libye. L’Arabie saoudite avait triomphé en 2010, suivie par deux sacres égyptiens en 2014 et 2023.