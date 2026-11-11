La 1ère édition du Simandou Mining Summit se tient du 11 au 14 novembre sur l’île de Kassa, située au large de Conakry, la capitale de la Guinée, sous le thème : «L’industrie minière, moteur de la diversification économique à l’ère de Simandou 2040».

Cet évènement clé réunit les gouvernements, les investisseurs internationaux, ainsi que les acteurs de l’industrie minière et des infrastructures, pour construire l’avenir économique de la Guinée.

Plus de 1000 participants et plus de 75 intervenants de haut niveau sont attendus à cette rencontre d’affaires où plus de 3000 rendez-vous sont prévus pour stimuler les partenariats.

Le Sommet intervient un an après le lancement effectif de l’exploitation du gisement de fer Simandou, l’ambition affichée par les autorités étant de dépasser le simple stade de l’extraction brute pour ancrer le pays dans une dynamique de transformation locale, de création d’emplois qualifiés et de prospérité partagée.

« Aujourd’hui, la Guinée franchit une nouvelle étape : transformer ses ressources en industries, en emplois et en prospérité partagée », a déclaré le président guinéen Mamadi Doumbouya, invitant dans un récent message récent posté sur son compte Facebook, «les investisseurs, les partenaires et les amis de la Guinée à venir constater par eux-mêmes, la nouvelle dynamique de développement de notre pays ».

Organisé par le Comité stratégique Simandou, avec l’appui du ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que l’Agence guinéenne de développement, cet événement vise à concrétiser la vision Simandou 40, un plan stratégique de transformation économique de la Guinée sur 15 ans (2025-2040), centré sur l’exploitation du méga-gisement de fer de Simandou.