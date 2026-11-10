Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan s’est entretenu, lundi 09 novembre, par téléphone, avec son homologue nigérien, Abdourahamane Tchiani, et lui a réaffirmé l’engagement d’Ankara aux côtés de Niamey, a annoncé dans un communiqué, la Direction de la communication de la présidence turque.

Les échanges entre les deux hommes, précise la même source, ont porté sur les relations bilatérales entre la Turquie et le Niger, ainsi que sur des questions régionales d’intérêt commun.

A cette occasion, Erdoğan a assuré que les efforts et les initiatives visant à renforcer les relations bilatérales dans de nombreux domaines se poursuivraient.

Par ailleurs, il a exprimé le soutien indéfectible de son pays à la sécurité et à l’intégrité territoriale du Niger, mettant en avant la disposition de la Turquie à favoriser l’instauration et le renforcement des processus de dialogue régional.

L’entretien entre les deux Chefs d’Etat a été marqué également par une dimension humaine, Erdoğan ayant présenté ses condoléances au président Tchiani, à la suite du décès de son père, ainsi qu’au peuple nigérien, un «peuple ami».

Le soutien diplomatique de la Turquie prolonge son rapprochement stratégique avec la Niger scellé lors de la visite officielle de travail et d’amitié du Président nigérien Tchiani en juin 2026 en Turquie, à l’invitation du dirigeant turc. Ce déplacement avait permis de consolider la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de l’économie et de la sécurité, rappelle la même source.