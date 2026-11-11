Le Lieutenant-général, Andreï Vladimirovitch Averyanov, Conseiller du Président russe, Vladimir Poutine, a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali à titre étranger, par le président malien, le Général d’Armée, Assimi Goïta.

Cette cérémonie a eu lieu en marge du 3ᵉ Sommet Russie-Afrique, qui se tient du 09 au 11 novembre à Moscou, lors d’une audience accordée par Goïta à une délégation russe conduite par Averyanov.

« Cette distinction lui a été décernée en reconnaissance de sa contribution au renforcement des relations de coopération entre le Mali et la Russie, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense », indique un communiqué de la présidence malienne.

Visiblement ému par cette marque de reconnaissance, l’officier russe a exprimé sa profonde gratitude aux autorités maliennes et au Président Goïta en particulier.

Pour Bamako, ce geste diplomatique témoigne de la « solidité des relations » entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et la défense de leur souveraineté nationale.