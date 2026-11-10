Le gouvernement ivoirien a présenté, lundi, les objectifs de sa Politique intégrée des ressources minérales et de l’énergie (PIRME), qui prévoit de multiplier par plus de trois fois, la puissance électrique installée, pour atteindre 11.400 MW d’ici 2040 contre 3 337 MW en 2026.

Cette ambition intègre une part d’énergies renouvelables d’au moins 45 % dès 2030 pour garantir un approvisionnement stable du marché national et le respect des engagements d’exportation d’électricité, selon un communiqué officiel.

Les autorités mettent en avant le fait que le secteur des ressources extractives et de l’énergie devrait porter cette transformation sur le long terme. Il agira à la fois comme un axe de diversification économique et comme un levier de croissance du développement social et sectoriel.

Le pays prévoit, pour le pétrole, une production de 500 000 barils par jour, et pour l’or affiné, 150 tonnes, sans oublier la valorisation locale du manganèse estimée à 1,25 million de tonnes par an.

Pour soutenir ce boom énergétique et minier, la Côte d’Ivoire entend consentir de lourds investissements dans les infrastructures de transport et de distribution. Parmi les projets phares présentés, figurent la construction d’un port minéralier à San Pedro et le développement de 474 km de voies ferrées pour le transport des minerais.

D’autres projets concernent le développement des infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel, la construction d’une seconde raffinerie de pétrole à San Pedro et le développement de capacités de production électrique, notamment solaire, hydraulique et biomasse.

L’ambition de la Côte à travers ces initiatives est de s’assurer une réduction de sa dépendance aux importations et de renforcer sa compétitivité industrielle, pour se positionner au sommet des chaines de valeur régionales et internationales.