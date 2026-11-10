Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une ligne de crédit de 200 millions de dollars en faveur de la Trade and Development Bank (TDB), en vue de stimuler le commerce intra-africain et l’intégration régionale.

Ce financement vise à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique, conformément aux objectifs de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), précise un communiqué publié lundi sur le site de la BAD.

Du côté de la TDB, cette facilité devrait permettre d’accorder des financements du commerce à des clients sur tout le continent africain ; et générer plus d’un milliard de dollars de transactions commerciales au cours des trois ans et demi de sa mise en œuvre, grâce au caractère renouvelable des opérations sous-jacentes.

Parmi les bénéficiaires, il est cité les institutions financières, les sociétés et les PME exerçant des activités d’import-export dont la croissance a été freinée par un manque de liquidités.

Ce mécanisme facilitera également l’approvisionnement des États membres éligibles de la TDB en produits de première nécessité, notamment en produits pétroliers raffinés, en engrais, en produits pharmaceutiques et en denrées alimentaires de base.

Cette action s’inscrit dans la droite ligne du Cadre mondial de réponse à la crise de l’énergie et des engrais récemment adopté par le Groupe de la BAD.

Selon Lamin Drammeh, responsable de la Division du financement du commerce à la BAD, « cette approbation intervient à un moment critique, alors que les économies africaines sont confrontées à la hausse des prix de l’énergie et des engrais, à des perturbations du commerce et de la logistique, ainsi qu’à un resserrement des conditions financières mondiales et à une incertitude géopolitique accrue. »

Il a souligné que son institution est « heureuse » de collaborer avec la TDB, considéré comme un partenaire solide dont l’expertise approfondie et le réseau étendu sur le continent soutiennent l’ambition commune de promouvoir le commerce dans la région.

Pour Joy Ntare, vice-présidente exécutive du Complexe Finance et risques du Groupe TDB, qui a exprimé sa gratitude pour la dynamique soutenue du partenariat stratégique entre les deux institutions, la force de ce partenariat réside dans la « capacité commune » à s’adapter et à répondre par des solutions rapides, à mesure que de nouveaux défis apparaissent.