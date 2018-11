Maroc- africités: Le Roi salue la Campagne Villes Africaines pour sauver les enfants des rues

Le 8ème Sommet « Africités » qui a pris fin samedi à Marrakech en présence de 7000 participants, a été marqué par la mise en place de la « Campagne des Villes Africaines sans Enfants en Situations de Rue », une initiative saluée par le Roi Mohammed VI qui a appelé à redresser une situation alarmante où un enfant des rues sur 4 dans le monde est Africain.

Dans le message lu en son nom par la Princesse Lalla Meryem devant les participants, le Souverain marocain a souligné que « sur les 120 millions d’enfants des rues dans le monde, il en est plus de 30 millions qui survivent dans Notre continent ».

« Ce chiffre n’est pas seulement accablant, il est aussi en contradiction avec les valeurs ancestrales de nos sociétés africaines, fondées sur la solidarité et la primauté de la famille », a-t-il affirmé.

Le Maroc n’échappe pas au défi que représente le problème des enfants sans abri, a poursuivi le Roi Mohammed VI, ajoutant qu’il s’agit pour les Africains de concrétiser l’engagement effectif, structuré et durable des villes appelées à atténuer la vulnérabilité infantile, dans un délai de moins de trois années.

« A travers cette campagne, Notre ambition est de mobiliser le plus grand nombre de cités et de territoires africains, pour que soient entreprises des actions tangibles, et enclenchée une dynamique nationale et continentale concrète », a insisté le Souverain marocain.

Au Maroc, malgré les efforts déployés dans ce domaine, « il reste beaucoup à faire. La sauvegarde des enfants ne s’arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et psychologique ; elle suppose la création des conditions d’un épanouissement économique, social et culturel ».

« Sans protection de l’enfance africaine, l’Afrique ne saura relever le défi de son émergence. Sans protection renforcée des générations futures, l’Afrique ne pourra tirer bénéfice de son dividende démographique. L’heure est à l’action. Il nous appartient de rendre les villes africaines véritablement dignes de leurs enfants », a conclu le Roi Mohammed VI.