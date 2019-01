Rabat et Conakry relancent le groupe d’amitié parlementaire

Le président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki et le président de l’Assemblée nationale de la Guinée Conakry, Claude Kory Kondiano, ont débattu ce mardi 29 janvier à Rabat, de la question d’activation du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Guinée Conakry.

Les deux personnalités ont examiné les moyens de soutenir et de renforcer la coopération entre leurs deux institutions législatives, à travers particulièrement l’activation du groupe d’amitié parlementaire.

Le président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki a précisé que cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de convenir de la signature prochaine d’une convention de coopération et de promotion de la formation des cadres en matière de gestion administrative parlementaire.

El Malki s’est donc félicité de la qualité des relations historiques unissant le Maroc et la Guinée-Conakry, rappelant les positions constantes du Président de la République de Guinée, Alpha Condé, et du peuple guinéen en faveur du Royaume du Maroc dans l’optique d’un renforcement continu des relations bilatérales et de la coopération Sud-Sud prônée par le Roi Mohammed VI.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale de la Guinée Conakry a réitéré que sa rencontre avec son homologue marocain vise à donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en particulier entre les deux institutions législatives.

«Nous ferons en sorte que la Guinée Conakry soit toujours aux côtés du Maroc», a-t-il indiqué, tout en affirmant que sa visite dans le Royaume est susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

A la même occasion, Kondiano s’est dit impressionné par le développement et les progrès enregistrés par le Maroc au cours de ces dernières années.