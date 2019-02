Maroc : La semaine nationale de l’artisanat s’ouvre à Marrakech

La 5ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat au Maroc s’ouvre ce samedi 09 février à Marrakech.

C’est un rendez-vous très important pour le gouvernement marocain de faire une fois de plus la promotion des activités, des métiers et des acteurs de l’artisanat national.

Du 9 au 17 février 2019, cet évènement placé sous le signe de l’innovation, va devoir capitaliser sur les acquis des quatre précédentes éditions ayant eu lieu en 2011, 2015, 2016 et en 2017.

La tenue de cette semaine nationale de l’artisanat intervient dans le contexte des actions menées pour la mise en œuvre de la stratégie baptisée «Vision 2015».

Une stratégie qui ambitionne de doubler le chiffre d’affaires de ce secteur pour atteindre 24 milliards de dirhams, multiplier par 10 les exportations, passer à 300 entreprises structurées, dont 15 à 20 acteurs de référence, créer 115.000 emplois additionnels et former 60.000 lauréats, dont plus de 50.000 à travers le mode de formation par apprentissage.

Cette cinquième édition veut aussi contribuer à mettre en valeur l’apport très important du secteur de l’artisanat au progrès et au développement de l’économie nationale.

Cet apport se traduit par le renforcement de la cohésion sociale, la création de richesse ainsi que l’offre de nombreuses opportunités de carrière et de perspectives professionnelles ouvertes aux jeunes et aux moins jeunes, mais aussi le rappel de la contribution de l’artisanat à la qualité de vie et à l’art de vivre marocain.

L’un des nouveaux concepts de cette année consiste à inviter, sur un même espace d’exposition (50.000 m² de superficie globale), 1.300 exposants issus des 12 régions du Maroc. Les artisans participants à cet événement sont issus de coopératives et d’entreprises d’artisanat représentant tous les métiers et les arts de l’artisanat marocain.

Au total 12 espaces d’exposition sont prévues,reflétant les caractéristiques culturelles et artisanales de chaque région du Royaume. Le comité d’organisation informe qu’une superficie de 600 m² sera dédiée à l’artisanat de prestige.