Lancement officiel de la construction du 5ème pont à Abidjan

Les autorités ivoiriennes ont annoncé le lancement officiel, ce jeudi 28 février, des travaux de construction du 5ème pont qui va relier la commune de Cocody (commune résidentielle) et celle du plateau (centre des affaires) dans la capitale Abidjan.

Le coup d’envoi des travaux du «5ème pont d’Abidjan» sera donné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, précise une note du ministère ivoirien de l’Equipement et de l’Entretien routier.

Il est prévu, concrètement, la construction de deux ouvrages principaux (1 pont de 634 mètres et 1 viaduc de 260 m) et de deux échangeurs, l’ensemble représentant une longueur cumulée de 1.600 m. D’après PFO Africa, l’entreprise en charge de la réalisation du projet, les exigences d’esthétique ont été prises en compte.

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la Lagune Ebrié (PABC), une initiative entreprise conjointement par la Côte d’Ivoire et le Maroc.

L’édification du 5e pont d’Abidjan avait été annoncée depuis 2016. Il a fallu attendre deux ans environ pour que les travaux soient lancés.

D’après certaines sources locales, le retard dans la concrétisation du projet serait dû au bouclage tardif du financement et aux opérations de déguerpissement qui auraient pris plus de temps que prévu.

L’ouvrage devra contribuer à la diminution des embouteillages dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Lors de l’annonce des travaux du 4e pont d’Abidjan, au début de l’année passée, le président ivoirien Alassane Ouattara, avait indiqué que «le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d’accroître la compétitivité de notre économie».