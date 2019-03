La plus grande banque d’Afrique verra bientôt naissance au Kenya

Les administrateurs de la banque kenyane Commercial Bank of Africa Limited (CBA), et ceux de la National Industrial Credit Bank (NIC) ont donné leur feu vert au projet de fusion entre les deux banques avant la fin de l’année 2019, ce qui devrait donner naissance à la première grande banque d’Afrique en termes de nombre de clients.

Avec près de 40 millions de clients, l’entité ainsi créée sera la première banque d’Afrique en termes de clientèle, indiquent les deux banques dans un communiqué conjoint.

La nouvelle entité sera active dans cinq pays africains, grâce notamment à des alliances déjà effectives entre les deux banques et différents opérateurs téléphoniques autour de plateformes de paiement en ligne et de mobile-banking au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en Côte d’Ivoire.

Les actionnaires des deux groupes échangeront leurs parts, de manière à ce que les 34 actionnaires actuels de la CBA détiennent à terme 53% des parts du nouveau groupe, tandis que ceux de la National Industrial Credit Bank en auront 47%.

«Résultant de cette transaction d’échange de parts, il est proposé que le groupe NIC acquière le contrôle exclusif de la CBA et de ses filiales», informe la même source. Certaines conditions restent encore à être précisées pour obtenir la validation des actionnaires et de l’autorité de régulation kényane, précise le texte.

En termes d’activité économique par le bilan, la nouvelle institution bancaire, qui sera née de cette fusion, deviendra le troisième groupe bancaire du Kenya. Cumulé, le bilan se chiffrera à près de 4,4 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros), poursuit le communiqué.

En tête du classement bancaire kényan, la KCB présente un bilan de 6,2 milliards de dollars, suivie du groupe Equity Bank avec 5 milliards de dollars de bilan (selon les chiffres 2017).