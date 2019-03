Cap-Vert : Ouverture à Praia du 2ème Forum africain sur la santé

Ce mardi s’ouvre à Praia, la capitale du Cap-Vert, le deuxième Forum africain sur la Santé, sous le thème : «La couverture universelle en matière de santé et les urgences sanitaires: l’Afrique que nous voulons».

Cette rencontre de 3 jours est organisée par le gouvernement capverdien, en partenariat avec le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique.

Elle rassemble quelques 600 dirigeants mondiaux et experts de la santé appelés à «identifier des solutions réalisables» afin de «renforcer les services de santé en Afrique, assurer une sécurité sanitaire plus efficace et de réaliser des progrès significatifs vers la couverture sanitaire universelle», selon ses promoteurs.

Ce Forum voudrait aussi aller bien au-delà du dialogue et fournir une plate-forme où de nouveaux partenariats, initiatives et programmes seront forgés pour impulser des changements significatifs et efficaces devant contribuer à l’amélioreront des conditions de vie des populations en rendant de meilleurs soins de santé accessibles à tous.

Des sous-thèmes clés sont prévus, et porteront sur «le lien entre la sécurité sanitaire et la réalisation de la couverture sanitaire universelle, la collaboration multisectorielle, l’investissement du secteur privé, l’exploitation des solutions technologiques et la participation des jeunes».

Pour le directeur régional de l’OMS, Matshidiso Moeti, cette rencontre de Praia sera un moment de partage, mais aussi «une occasion d’étudier la situation sanitaire en Afrique, en particulier pour voir ce qui a été fait en matière de santé au Cap-Vert, car il est considéré comme un modèle pour les pays africains».

Le premier Forum sur la santé en Afrique s’était tenu à Kigali (Rwanda) en juillet 2017 sous le thème : «Donner la priorité à la population sur la voie de la couverture sanitaire universelle».