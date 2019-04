La BCP marocain lance Atlantique Leasing pour le financement des biens d’équipement au Mali

Pour aider les entrepreneurs maliens dans l’acquisition des biens d’équipement, Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, a procédé ce mercredi à Bamako, au lancement d’Atlantique Leasing.

Il s’agit d’une solution de financement qui offre aux entreprises maliennes la possibilité de financer leurs biens d’équipement à travers le crédit-bail.

Atlantique Leasing veut offrir une expérience unique aux entreprises maliennes en leur permettant de bénéficier d’un financement à 100% des biens d’équipement et du remboursement sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Au terme du contrat, c’est-à-dire à la fin de la période convenue, l’entreprise pourra procéder à la prorogation de la durée de la location ou choisir de racheter lesdits équipements ou encore si elle le souhaite, se désengager de l’équipement au profit de la banque.

L’institution bancaire dit assurer un accompagnement personnalisé, tant sur les aspects financiers, juridiques que techniques pendant l’élaboration du projet et s’engage sur une rapidité d’exécution dans le traitement des demandes pour l’acquisition ou le renouvellement des équipements.

«Cette solution de financement intègre l’assurance tous risques ainsi que la géolocalisation», rassure Banque Atlantique Mali, ajoutant que l’entreprise peut par ailleurs récupérer la TVA sur les loyers payés.

Pour la filiale de la BCP, Atlantique Leasing constitue une réaffirmation de son engagement aux côtés des entreprises locales et une solution efficace de financement pour l’acquisition de biens mobiliers fixes ou roulants pour le développement de leur activité, notamment des matériels informatiques et bureautiques, groupes électrogènes, matériels industriels, matériels médicaux et des matériels agricoles.

Notons que le groupe BCP à travers ses filiales sur le continent ambitionne ainsi de jouer un rôle de premier plan dans l’accompagnement des entreprises en général et des PME en particulier dans la zone UEMOA, notamment en proposant des solutions financières innovantes et adaptées à l’environnement.