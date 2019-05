Les touristes en Egypte ciblés par un nouvel attentat

Une attaque à la bombe qui a visé un autocar de tourisme, près des pyramides de Gizeh, au sud-ouest du Caire en Egypte, a fait au moins dix-sept blessés, ce dimanche 19 mai.

Selon une source sécuritaire, un engin explosif a détoné au passage de ce bus. « L’explosion d’un objet a brisé les vitres d’un bus qui transportait vingt-cinq personnes venues d’Afrique du Sud, et d’une voiture qui transportait quatre Egyptiens. Certains passagers des deux véhicules ont été légèrement blessés à cause des vitres brisées et ils ont reçu des soins médicaux », a rapporté la source.

Les touristes figurent parmi les cibles privilégiées des groupes jihadistes en Egypte. Plusieurs attaques y ont déjà été menées à leur encontre, affectant inévitablement l’industrie locale du tourisme. Le cas de l’attentat perpétré dans le Sinaï en octobre 2015 contre un avion transportant des touristes russes, avec un bilan de 224 morts.

Le secteur touristique qui est revenu à de meilleurs niveaux en 2018, avec 11,35 millions de visiteurs (contre 5,3 millions en 2016), risque encore de subir un coup, alors que le pays prévoit d’ouvrir, l’année prochaine, son nouveau musée ou Grand Egyptian museum (GEM).

L’armée égyptienne a déclenché, depuis 2013, des opérations militaires d’envergure dans la péninsule du Sinaï, pour traquer les mouvements jihadistes ayant fait allégeance à l’organisation Etat islamique, mais les objectifs ne sont pas encore totalement atteints.

D’ailleurs, ces opérations sont régulièrement dénoncées par des ONG de défense des droits de l’homme qui pointent, entre autres, du doigt les démolitions de maisons et les déplacements forcés d’habitants.

L’incident du dimanche intervient à pratiquement un mois du lancement de la compétition de football, la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui aura lieu dans ce pays du 21 juin au 19 juillet. De quoi remettre au centre des préoccupations la question de la sécurité.