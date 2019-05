Maroc: Plus de 130.000 postes d’emploi créés en trois ans

Le Chef de gouvernement marocain, Saad Eddine El Otmani a révélé que 138.491 postes d’emplois ont été créés dans le secteur public au titre des lois de finances 2017, 2018 et 2019, contre 116.977 pour la période 2012-2016, et 71.442 en 2007-2011.

S’adressant à la Chambre des représentants sur la question de «la politique gouvernementale visant à réduire le taux de chômage», El Otmani a rappelé que le gouvernement a procédé à la mise en œuvre d’une batterie de mesures visant à faire baisser le taux de chômage, en poursuivant le soutien aux programmes d’emploi et en intensifiant les efforts du gouvernement dans le domaine de l’emploi public.

Les programmes d’emploi ont contribué à la réalisation d’importants résultats en matière de réduction du taux de chômage, en assurant le suivi de 201.241 demandeurs d’emploi à travers le programme «intégration» et en enregistrant 102.581 autoentrepreneurs à fin avril 2019, contre 32.400 en 2016, soit 103 pc des objectifs fixés pour l’année 2021.

Il s’agit également du renforcement de l’employabilité au profit de 45.737 demandeurs d’emploi à travers le programme «qualification», le suivi de 5.210 porteurs de projets et la création de plus de 2.000 petites entreprises ou activité génératrice de revenu via le programme «Soutien au travail autonome». En septembre 2018, le Conseil économique, social et environnemental du Maroc (CESE), a publié une étude révélant la persistance des inégalités qui «pèsent significativement sur la cohésion sociale» du royaume.

Le CESE avait déploré notamment la discrimination et l’exclusion touchant certaines catégories de la population, les disparités en termes d’accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que les écarts de revenus. La publication de cette étude est intervenue alors que les réseaux sociaux marocains montraient, depuis début septembre, des jeunes du pays en route clandestinement vers l’Espagne à bord de bateaux pneumatiques, prêts à prendre tous les risques pour quitter leur pays.

Le chef du gouvernement a déclaré lundi que la promotion de l’emploi constitue l’une des priorités de l’exécutif en tant que point de départ fondamental vers le développement humain et la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité.