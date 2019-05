Côte d’Ivoire : Glissements de terrain mortels à Abidjan

En Côte d’ivoire, un glissement de terrain provoqué par les premières fortes précipitations de la saison des pluies a causé lundi la mort de trois personnes, dont un bébé, à Yopougon, grand quartier populaire d’Abidjan. Une écolière est également portée disparue.

«Un glissement de terrain sur le flanc d’une cuvette a emporté un paquet de maisons précaires. Trois personnes ont été ensevelies, les corps de la mère de 23 ans et de la grand-mère ont été retrouvés. Les pompiers s’activent à retrouver le corps du bébé de 2 semaines», a indiqué le préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié.

«Il nous revient que les eaux de ruissellement ont également emporté une petite écolière de 10 ans. Le corps est encore recherché», a ajouté le préfet sur sa page Facebook. Les constructions anarchiques dans des zones inondables, habitées par des pauvres, sont légion à Abidjan, métropole de 5 millions d’habitants en croissance continue. La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique et météorologique (SODEXAM) a annoncé des excédents pluviométriques cette année en Côte d’Ivoire par rapport à la saison des pluies de l’année dernière.

En 2018, de fortes pluies, ont fait 20 morts dans tout le pays dont 18 décès à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Des efforts du gouvernement en vue de déplacer des habitants de zones vulnérables aux glissements de terrain avaient rencontré la résistance des populations.