Le premier Forum économique Togo-UE se tient ce jeudi à Lomé

Le 1er Forum économique Togo-Union Européenne, destiné principalement à mobiliser des investissements pour créer de la croissance et des emplois, mais aussi des moyens pour financer le Plan national de développement (PND) du Togo, s’est ouvert ce jeudi 13 juin à Lomé, en présence du président togolais Faure Gnassingbé.

Avec comme thème «Bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l’UE», l’événement est placé sous le haut patronage du président Gnassingbé et connaît la participation du vice-président de la Commission européenne pour l’emploi, la croissance, l’investissement et la compétitivité, Jyrki Katainen.

Environ 600 investisseurs venus des Etats membres de l’UE, du Togo et de la diaspora togolaise prennent part à ce qui est, selon ses promoteurs «l’une des plus importantes rencontres d’affaires de l’histoire du Togo».

L’objectif visé étant de «Faire connaître aux investisseurs locaux, internationaux et à la diaspora togolaise, les grands enjeux économiques et les opportunités d’investissement et de financement pour le secteur privé au Togo, afin d’engager leur participation au développement durable et inclusif du pays, surtout dans les secteurs prioritaires définis dans le Plan National de Développement (2018-2022).

Ce forum s’inscrit dans la logique de la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des investissements et des emplois durables annoncée en septembre 2018 par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Cette Alliance vise à dynamiser les investissements privés en Afrique, à renforcer les échanges, à créer des emplois et à investir dans l’éducation et les compétences.

Le lancement d’une Chambre de commerce et d’industrie européenne au Togo (EUROCHAM-Togo) est effectif depuis ce jeudi, à la faveur de cette grand-messe de Lomé qui a connu en outre, la signature d’un Mémorandum d’accord entre la Chambre de Commerce du Togo et les Chambres de Commerce et d’Industrie européennes.

Près de 400 projets ont été soumis par des entrepreneurs togolais dans le cadre de ce Forum. Ils pourront y rencontrer au cours des conférences ou des rencontres B2B programmées, des investisseurs et des institutions financières internationales qui ont fait le déplacement de Lomé.