Les JED 2019 font un focus sur les inégalités en Afrique

La 13ème édition des Journées européennes du développement (JED) a pris fin ce mercredi 19 juin à Bruxelles, en Belgique. Cette année, il a été question de la lutte contre les inégalités. Des participants ont eu à partager leurs initiatives afin de construire un monde sans laissé-pour-compte.

Dans la capitale européenne, des experts ont tenté d’examiner les inégalités auxquelles le continent africain est confronté et de proposer des idées et des solutions pour résoudre le problème.

La proximité entre les gouvernants et les administrés ainsi que le principe de la redevabilité ont été les pistes proposées par Joseph Owona Kono, président d’Afruiba.

« Les gouvernements doivent être encore plus proches des citoyens car, une fois élus, nous devons les écouter afin de trouver ensemble des solutions à ces inégalités », a dit M. Kono, relevant que les gouvernements se contentent de décrets pour résoudre des problèmes qu’ils connaissent imparfaitement. « Il est donc essentiel qu’il y ait une participation populaire. Et les gouvernements, doivent avoir le devoir de rendre des comptes », a-t-il ajouté.

D’autres jeunes africains pensent que la démographie sur le continent doit être utilisée comme un atout. « Nous avons donc la capacité d’utiliser à la fois le capital humain et les ressources naturelles dont nous disposons pour nous attaquer à nos problèmes en tant que continent », indiqué Aaron Atimpe, un jeune leader ghanéen.

Des idées ont été partagées, des solutions ont été trouvées et continuent de faire partie de la mise en œuvre. L’Afrique ne peut qu’espérer une réduction des inégalités, si toutes ces propositions sont prises en compte.

Près de 8.000 personnes venues de 140 pays, représentant 1 200 organisations, étaient dans la capitale européenne. Elles ont mené des réflexions afin de trouver des solutions les plus «innovantes» et «inclusives» en matière de réduction des inégalités. Pendant deux jours, 130 sessions ont été organisées pour cette 13ème édition, qui est revenue sur les objectifs de l’Agenda 2030 et sur l’engagement de l’UE dans la lutte contre les inégalités.