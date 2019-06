CAN 2019: Des drones pour la sécurisation des stades

Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), a annoncé jeudi que des drones seront utilisés pour la surveillance aérienne des sites sportifs.

Le gouvernement égyptien assure que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui va débuter ce vendredi.

Parmi les mesures de sécurité qui seront prises pour que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions, des drones survoleront les stades à quelques dizaines de mètres de hauteur.

Les appareils seront équipés d’une caméra haute définition et d’une autre thermique qui permettra de détecter et surveiller tous les supporters présents dans les stades qui abriteront les matchs de la CAN 2019. Un outil devenu indispensable à l’heure où le pays est sous état d’urgence.

Par ailleurs, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad a confirmé jeudi que l’assistance à l’arbitrage vidéo (VAR) sera utilisée à la CAN à partir des quarts de finale.

L’assistance à l’arbitrage vidéo (VAR) a fait polémique lors de la finale retour de la Ligue des champions africaine. « C’est une mesure de prudence. Quand vous voyez les différents pays qui utilisent la VAR, ils ne se précipitent pas d’aller dès le début. C’est une technologie que beaucoup de gens n’utilisent totalement pas encore », a déclaré le patron de l’instance organisatrice depuis Le Caire, à la veille du match inaugural entre l’Egypte et le Zimbabwe.

« Au début, c’était prévu pour les demi-finales, mais nous avons exigé qu’il faut aller un peu plus en avant. Le comité exécutif a décidé pour les quarts de finale, pour que ce soit une réussite », a-t-il poursuivi.

La Coupe d’Afrique des nations qui est à sa 32e édition doit se dérouler du 21 juin au 19 juillet 2019. Elle est la première organisée regroupant 24 équipes participantes et à avoir lieu en été.

Initialement, le tournoi était prévu au Cameroun, mais la Confédération africaine de football a décidé de lui retirer l’organisation le 30 novembre 2018, en raison des retards dans les travaux et de l’insécurité dans plusieurs régions.